香港東網報導，《港版國安法》納入大陸全國人大會議議程，英國外交部在當地時間週四（21日）對此作出回應，稱英方正密切留意有關情況，期望陸方尊重香港的權利、自由和高度自治。

英國外交部表示，英國作為《中英聯合聲明》的簽署國，會致力維護香港的自治，並尊重「一國兩制」模式。推動《香港法案》重啓BNO申請的英國自由民主黨國會議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）亦在Twitter轉貼相關報導，指北京單方面推行「港版國安法」是對香港自治前所未有的攻擊。

末代港督彭定康21日接受英國廣播公司BBC訪問時，指英方應向陸方指出，排審《港版國安法》一事令人髮指，是對香港自治的全面攻擊；又批評大陸趁全球專注對抗新冠肺炎疫情，「欺凌及騷擾」香港和其他地區。

彭定康還說，陸英兩國就香港回歸簽署《中英聯合聲明》，英國首相約翰遜和外交部長艾哈邁德應與國際盟友商討，繼續視香港為重要國際城市，並質疑陸方是否會繼續守諾。

(中時 )