中華郵政22日表示，結合中部地區觀光旅遊商機，選定臺中市豐原火車站前土地，投資興建地下4層地上12層之複合式商旅大樓，一早上午10時由中華郵政董事長吳宏謀主持開工動土典禮，祈求工程順利圓滿，本建物預計於2023年完工，屆時將帶動地方區域繁榮，成為豐原地區新地標。

中華郵政指出，豐原站前大樓建物外觀以玻璃帷幕及石材交錯設計，營造明亮、簡約的現代化風格，總樓地板面積約7,500坪，設置郵局、婚宴教堂、多功能會議廳、宴會廳、中西餐廳、141間客房及無邊際泳池等空間，提供便捷的郵政服務及舒適且多元的住宿、餐飲服務，滿足商務旅行及親子旅遊需求。

中華郵政表示，為強化房地資產運用，近年來積極辦理節餘空間資產活化，提高資產使用效益，透過聯合與自行開發，結合區域特性，推動地方創生。豐原站前大樓突破傳統郵局建築形式及不動產經營模式，因應地方觀光需求，打造多元複合空間，可望帶動地方觀光發展，促進經濟繁榮。

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