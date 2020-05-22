台鐵局日前宣布投入1.25億元調降旗下商場業者租金、權利金27.5％，為期3個月，然而立委何欣純今（22）日協同台北火車站微風廣場的小店家，控訴微風集團沒有將台鐵的紓困金發下，甚至刁難小店家爭取紓困。對此，台鐵局隨即做出回應，一周內清查。

台鐵局表示，因應疫情影響，交通部第一時間要求台鐵局與業者共體時艱，台鐵局自4月24日起辦理紓困振興辦法，然而許多商家並非與台鐵局簽定契約之廠商，補貼恐怕「看得到、拿不到」，為解決此問題，台鐵局5月8日通過交通部核定，修正補貼作業要點，增訂招商經營者「必須」簽署承諾書，「將紓困金下放至第一線下游廠商」，攜手共度疫情難關。

根據規定內容，簽訂承諾書之業者同意獲得台鐵局109年4月1日至109年6月30日租金及定額權利金之補貼27.5%，可選擇將其所獲得補貼金額50%以上補貼予店家，或就承租店家及加盟店繳付之租金及定額權利金補貼(減租)27.5%以上，以達到實施紓困措施之目的，並符合交通部訂定紓困振興辦法及作業要點意旨。

台鐵局，已分別於5月15日、18日及20日核定函復7家促參商場業者之紓困申請，分別於5月19日、5月20日及5月21日將補貼款撥付予「台北站-微風公司、板橋站-冠誠公司、南港站-冠樺公司、潤泰旭展公司、松山站-潤泰百益公司、新左營站-冠友公司及萬華站-鴻磐公司」等7家業者；另部分尚未繳納6月份租金或定額權利金之業者，其所獲得6月份補貼款將於6月繳租時抵減。

台鐵局特別強調，將於一周內主動針對招商經營業者於核定取得補貼後，提供紓困補貼金額予第一線商家之辦理情形，依承諾書約定事項進行查核。

台鐵局提到，「若該等業者違反承諾書約定事項」，且經查核屬實，台鐵局將要求業者全數返還所獲租金及定額權利金補貼款項，並將其納入日後是否續約、其他招商案件之評估或每年績效評估之考核。

(工商 )