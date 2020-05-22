山區豪大雨 梅山仁和、太和國小下午停課 13:182020/05/22 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉155線來吉路段有落石交通中斷，機具已進場搶通。（讀者提供／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉169線28k土石滑落，目前已搶通。（阿里山鄉公所提供／張亦惠嘉縣傳真） 嘉縣山區昨夜連夜豪雨嘉縣山區幾處落石坍方，梅山鄉小校仁和及太和國小因考量學生安全，報請教育處同意下午停課。嘉縣教育處表示，仁和國小、太和國小考量學生安全，只留行政及值日人員在校察看。 嘉縣山區昨夜豪大雨不斷，嘉155線來吉路段也有落石，嘉169線28k明隧道附近，石棹往達邦方向上午土石滑落埋沒路面、交通中斷，機具到場搶修目前已恢復通行。 (中時 ) #嘉縣 #國小 #山區 #太和 #仁和 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊 嘉縣物資銀行缺糧 04:102020/05/18 地方新聞 生命鬥士許靖唯 不畏坎坷命運活出音樂夢 15:472020/05/18 生活 雲林推動友善環境守護網 打造南陽國小通學廊道 18:222020/05/18 生活 取消移除補助 嘉縣沙蜥沒增加 04:102020/05/19 地方新聞 嘉縣14宮廟 無障礙空間設置完成 04:102020/05/19 地方新聞 6軍團防豪雨成災 山區預置機具兵力390名待命 10:092020/05/19 社會 雨彈襲南部 高雄3山區停班課 04:102020/05/22 社會新聞 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 億載國小連續7年有學生當選台南市十大傑出兒童 11:282020/05/22 生活 三重碧華、厚德國小通學廊道完工 今年將改善新北15所學校 12:432020/05/22 生活 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 雨彈狂炸 彰市外環道砂石車撞分隔島折甘蔗斷兩截 - 社會 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 - 社會 台74線雨中3車追撞！速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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