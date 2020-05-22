嘉169線28k土石滑落，目前已搶通。（阿里山鄉公所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣山區昨夜連夜豪雨嘉縣山區幾處落石坍方，梅山鄉小校仁和及太和國小因考量學生安全，報請教育處同意下午停課。嘉縣教育處表示，仁和國小、太和國小考量學生安全，只留行政及值日人員在校察看。

嘉縣山區昨夜豪大雨不斷，嘉155線來吉路段也有落石，嘉169線28k明隧道附近，石棹往達邦方向上午土石滑落埋沒路面、交通中斷，機具到場搶修目前已恢復通行。

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