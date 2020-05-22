油價連漲，石化上游原料乙、丙烯強彈125美元、30美元，加上大陸安全帽頭政策題材催化，PVC、ABS最新現貨報價大漲55美元、50美元，PVC每噸價格蓄勢挑戰700美元整數關卡，ABS每噸價格成功站上1200美元價位；HDPE、PP同步續揚10美元。台塑(1301)、華夏(1305)、聯成(1313)、台化(1326)、國喬(1312)、台達化(1309) 營運加分。

國際油價漲回30美元之上，加上亞洲輕油裂解廠相繼減產、歲修，帶動乙烯勁揚27％，每噸價格上攻至580美元，相較日本輕油252美元報價，乙烯與原料利差約327美元。台塑化、中油營運提振、加分。

另5月上旬原油一改4月頹廢，重新展開一波上漲趨勢，加上安全帽政策題材，也增添SM報價支撐力道。

廠商表示，全球經濟受疫情影響持續，除中國以外，已有其它部分國家和地區開始進入到復工復產的環節，雖然全球疫情拐點還未現，但對供需影響存在時間差。近期大陸4月出口數據大大超出預期，復產一方面補出口，另一方面防疫物資的出口強勁。

總體來看，各行業需求得至有效的恢復，一些化工下游端企業的開工率已達到正常水平，或有超出去年開工情況。

例如，SM下游PS、EPS、ABS、UPR等開工率改善良好，其中ABS的開工率達到歷史最佳值，達96-99％高開工負荷，對SM消化出現順暢趨勢。

(工商 )