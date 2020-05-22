M17集團22日宣布，與旗下拍拖集團（產品包括約會交友軟體Paktor、語音交友App Goodnight）正式「分手」。Paktor由新加坡Kollective Ventures（KV）收購，接下來將全力發展東南亞的婚戀交友市場。

Paktor表示，這兩年Paktor與17 Media想要的市場不盡相同，Ｍ17主要的核心放在日本、美國線上直播市場的拓展，集團資源很難發揮最大的效益，在Ｄ輪募資結束之際，希望充分利用全球的發展浪潮，因此選擇在這個時間點「嫁人」，全力發展東南亞的婚戀交友市場。

Paktor為新加坡交友軟體，2017年時Paktor投資由藝人黃立行創立的17直播，兩家公司合併為M17集團，而原本掌管Paktor、17Media兩間公司的執行長潘杰賢（Joseph Phua），則出任母集團M17 Entertainment的執行長。Paktor旗下除了擁有手機約會軟體Paktor、Goodnight以外，也打造了線下聯誼公司GaiGai以及約會指導公司Fleek。

M17集團表示，期間有不少公司來接觸，但希望Paktor與重視公司和核心團隊的買家合作，並將繼續以正確的方向將Paktor視為東南亞最佳約會平台，因此KV是最佳選擇。拍拖集團執行長Shn Juay表示，Parktor交友已在SEA地區穩固成長為領先的交友軟體，相信在KV的支持下，Parktor能持續帶領在影音及語音約會軟體邁入下一個里程碑。他也表示，婚戀交友業務在全球發展已相當茁壯，相信在亞洲部分還有很大的空間能夠發展。

併購之後，M17集團將不再擁有Paktor的股份，但雙方仍可能在業務方面進行合作。潘杰賢目前也續任M17執行長。至於併購的金額，M17集團則表示不便透露。

(工商 )