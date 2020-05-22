公視與日本NHK攜手改編，合力製作的迷你電視影集《路~台灣Express~》23日將播出第二集。楊烈劇中飾演中野一角，與日籍演員高橋長英飾演的灣生葉山勝一郎，兩人是舊制台北高校的同學，也是最好的朋友，卻因一句誤會而漸行漸遠。楊烈過去合作過不少日方劇組，但他坦言這次準備角色時有點頭痛。

楊烈說，既要揣摩角色情境，又要了解灣生的歷史，他想起父親小時候經常跟他講類似的故事，把這些事件拼湊起來後，才驚覺原來他爸爸就是中野這個角色的原型。楊烈父親也在日治時期與日本人一同讀書過，楊烈回憶到「父親後來也有跟一些日本朋友聯繫，晚年經常有同學從日本來台灣找父親玩，會一起聚會吃飯。準備角色時，這些記憶捕捉的很快。」

第一場在機場見面的戲，情感濃烈，讓一旁的炎亞綸紅眼眶。（公視提供）

勝一郎與中野相隔60年再相見。（公視提供）

楊烈和高橋長英第一場在機場見面的戲，要表達出相隔60年再見的濃烈情感，楊烈本希望能先碰面，但高橋長英前一天從日本過來，隔天就拍攝，提早到拍攝現場才有小聊一下。劇中兩人見面簡單一句「我回來了。」讓也在現場的波瑠與炎亞綸紅了眼眶。楊烈肯定編劇寫的完整，演員也演的很淋漓盡致，有照原意演出來。

《路》男女主角炎亞綸、波瑠談跨國遠距離戀愛，現實中楊烈太太是日本人，結縭40餘年，早已嚐過遠距離的酸甜苦辣，楊烈表示「我看他們在戲裡面戀愛，說真的很感動，雖然沒有辦法經常聚在一起，但彼此都放對方在心裡面。」楊烈以「決心，覺悟」四字道盡相處之道，進一步解釋所謂的決心「以我的經驗來說，日本人若要跟你交往，就不會隨隨便便，不會好像在玩一樣，當時要見面很困難，熱戀時，一個月要往返好幾次。」

春香與Eric帶勝一郎到台灣與中野碰面。（公視提供）

楊烈自帶灣生背景拍《路~台灣Express~》一秒入戲。（公視提供）

楊烈說，覺悟則是要擺平文化之間的差異，「不是順著她，就是她順著我」，生活習慣與文化隔閡相處起來，需要很長的磨合，更舉例說「婚後每當要吃飯，或者晚上要休息，都要互相問好，以前我從來沒有這個習慣」，而夫人嫁來人生地不熟的台灣，要適應的更多，楊烈打趣說到「傳統的父母親會夾菜給她，台灣用夾菜，以示好客，可是日本完全沒有這樣的文化，加上很多東西她不敢吃，所以有時候很尷尬，當然我解圍的方式就是幫她吃掉。」

《路~台灣Express~》全劇共3集，每週六晚間9點在公視頻道、公視+首播，CATCHPLAY +、LINE TV、遠傳friDay影音於當天播出後上架；MOD(含HamiVideo)、myVideo則於全劇播畢後上架。

(中時 )