因新冠肺炎疫情爆發，有些屆滿聘僱的移工無法如期出國，原雇主也無法新聘移工，勞動部為保障移工的生活，並兼顧雇主用人需求，開放上述狀況的原雇主申請原移工3個月或6個月短期聘僱，即日起可向勞動部申請。

縣府勞工處長張世忠指出，根據勞動部規定，今年3月17日至6月17日移工的聘雇許可期間屆滿，因疫情未能如期出國，且未辦理期滿續聘或期滿轉換，原雇主可申請聘雇該移工3個月或6個月的聘雇許可。

張世忠表示，多數國家仍因疫情邊境未開放，加上國際班機取消或停飛，許多聘雇許可屆滿的移工無法依原規畫日期出境，仍滯留臺灣，等待出（返）國期間無薪資收入，原雇主也無法申請新移工，雙方同受衝擊，勞動部透過開放短期聘僱移工，暫解燃眉之急。

張世忠說，為避免勞資爭議發生，雇主依本案申請短期聘僱時，應檢附移工同意本次僱許可期間之切結書，並依現行規定檢附應備文件。

勞動處表示，雇主於短期聘雇許可期間，仍需辦理就業安定費計收、轉換雇主或工作、定期健康檢查、期滿續聘、期滿轉換、聘僱管理等。若因疫情結束或因疫情緩解，國際航班恢復，移工可申請提前出國，但仍須依規定辦理解約驗證程序，雇主才能遞補新移工。

(中時 )