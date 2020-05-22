國際教育交流是世界趨勢，新北市今年度共有16國47位交換生入校學習，教育局長張明文22日前往蘆洲區三民高中「國際交換生~與局長有約」活動，與8位來自7國國際交換生交流，訪談聚焦「防疫」和工作下生活，張明文侃侃而談，大誇交換生中文好「輪轉」。

教育局於22日在蘆洲區三民高中舉行「國際交換生~與局長有約」活動，共有三民高中、中華高中共計8位來自泰國、日本、巴西、墨西哥、法國、西班牙、克羅埃西亞等7國國際交換生與張明文面對面會談。

「請問局長，嚴重特殊傳染性肺炎爆發對新北市教育『最大的』衝擊為何？」、「局長平常會收看YouTube頻道嗎？有喜歡的網紅嗎？」學生們好奇張明文如何帶領學校防疫，甚至對他高中生活充滿好奇，拼命追問張明文的小秘密，國際交換生們也說將把在交換新北的經驗做成影片與母國的同學師長們分享。

面對四面八方提問，張明文不藏私表示，他有「今日事、今日畢」的工作習慣，有任何問題盡量當天處理，否則他整晚都睡不著，平日會掌握時下最新訊息，另外也關注國際企業Amazon和Google營運創新作為，從中學習與增能。張明文回應各項問題後，更直比大拇指讚賞他們的中文超好，選擇到新北市來交換學習，是很聰明的決定。

教育局補充，去年5月局處首創全國單一平台，並與國際扶輪社合作，邀請國際交換學生至新北市的高中學習，今年度共有來自16國47位交換生來到新北，未來將以「校校有國際交換生」為目標，拓展學生國際視野。

(中時 )