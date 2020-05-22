外資本周在台股連3天買超後，今天受恆生指數重挫壓力，恐轉而出脫亞股，台股再面臨外資賣超壓力。不過，今天紡織股中的聚陽(1477)和宏遠(1460)表現相對強勁。法人指出，美國加州、紐約、德州等三大洲預計在6月起重啟運動賽事，而大陸國家體育總局印發《促進體育消費試點工作實施方案》，將在全國開展促進體育消費試點工作，確定一批國家體育消費試點城市，形成若干促進體育消費的經驗做法，推動體育消費規模持續增長、消費結構不斷升級，為穩就業、穩增長、促消費、惠民生做出積極貢獻。試點時間三年，首批試點周期為2020-2022年。全球兩大經濟體啟動的運動商機，帶動運動品牌代工廠和上游機能布的多頭。

聚陽4月單月稅前盈餘0.89億元，累計前4月每股稅前盈餘為3.06元。隨著歐美可望陸續解封、品牌商門市也陸續重啟，再加上美、中陸續啟動運動賽事，有助2Q之後的終端需求復甦。

宏遠主要生產長纖布、短纖布、加工絲，並採上下游整合從紡紗到成衣產品。近年來持續開發高附加價值的創新產品，供應全球 Sport、Outdoor及時尚等知名品牌客戶如Nike、Adidas、The North Face、Under Armour、Lululemon等…並積極轉型切入機能布料、針織布、及智慧衣等題材發展，並取得市佔率極佳的加拿大瑜珈品牌Lululemon的認證。宏遠總經理葉清來日前表示，紡織業復甦今年看得到，依宏遠的接單情況，營運表現會像NIKE的勾勾，4、5月表現是陡峭滑坡，到6月最低，7、8月復甦，9月起營收開始年增；下半年表現比上半年好。

(時報資訊)