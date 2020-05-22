口罩擬解禁成品出口，康那香(9919)日前口罩接單已達6月底，今日防疫題材再獲多頭追捧，股價跳空漲停開出，雖一度被打開，但隨即又鎖在39.75元，至13:00，買單近4500張等著要買。另外一家不織布及濕紙巾等婦嬰用品大廠南六(6504)因口罩應用不織布銷售占南六不織布銷售比重約5~6%，對獲利貢獻有限，尾盤股價漲幅約1%。

疫情帶動口罩以及濕巾的需求，康那香濕巾產品毛利率較高，推升首季獲利成長的原因之一。康那整體的口罩接單已達6月底，目前共6台機台運轉，一天22小時兩班制度運作；至於口罩原料、熔噴布機台則是24小時生產。

南六目前在台灣廠區設有6條口罩生產線，除鼻樑鋁條外，擬全原料生產，有利成本降低並增加口罩產品價格競爭力。由於口罩用水針不織布自5月起改採市場報價，但因口罩應用不織布銷售占南六不織布銷售比重約5~6%，因此對獲利貢獻有限。

防疫概念股短線漲幅已大，台股指數目前已至高檔區，獲利了結賣壓隨時伺機出籠，法人指出，需提防防疫股將出現一波漲多拉回。

(時報資訊)