台南後壁菁寮社區D抽水站發揮功用，里民豪雨夜晚可安心睡覺。（劉秀芬攝）

受梅雨滯留鋒面及西南氣流影響，台南地區連日有大雨或豪雨發生，為確實嚴防劇烈降雨造成水患，台南市長黃偉哲22日偕同水利局長韓榮華等人冒雨至後壁菁寮社區視察D抽水站，後壁區菁寮里長殷献政說，抽水站發揮功用，里民們現在晚上可以安心睡覺了。

台南市政府積極改善菁寮社區淹水情形，去年花了2500萬元完成菁寮社區D抽水站，設置1台豎軸式抽水機、3台移動式抽水機，分洪崁頂集水區田間水，透過D抽水站的分流抽排工程，有效改善菁寮、墨林地區水患。

此外，市府水利局自2016年底起改善菁寮墨林抽水站體，由原先的抽水機倉改建為抽水站體，利用地勢高水頭差特性重力排至菁寮排水。

另為提高社區防洪標準，花費1000萬元經費，陸續完成「後壁區墨林地區分流改善工程」，採社區與農田排水分流方式，更改農田排水流向，同時更新抽排水設施，菁寮社區抽水機組由2台增加至4台，再結合D抽水站的分洪效能，有效降低社區淹水深度及縮短淹水時間。

黃偉哲表示，水利局將持續向中央爭取工程經費約11億元，逐年逐段治理菁寮排水上下游段，改善後壁區區域排水，護岸完成後將達25年防洪標準，提升菁寮排水通洪能力並降低沿岸居民淹水風險。

黃偉哲也提醒民眾，目前梅雨鋒面仍徘徊在台灣周邊，呼籲市民在外出的時候要特別提高警覺注意安全，市府及公所也要積極整備防汛，有效減輕淹水狀況，不要讓民眾每次下雨就睡不著覺。

(中時 )