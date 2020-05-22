美國政府有意加大力道封殺華為，華為美國公司首席安全官安迪·珀迪（Andy Purdy）表示，如果公司因此被迫停止採購美國企業的產品，將對美國的就業產生嚴重傷害，而華為可以安然度過這次難關。

安迪·珀迪接受外媒採訪時指出，雖然美國制裁將打擊華為的生存空間，但他強調，華為若無法從目前約300間美企採購，美國將有4~5萬個工作崗位會受到影響，將對當地就業產生長期、無法挽回的傷害，對於美國半導體業也將造成嚴重衝擊。

安迪·珀迪表示，美國去年將華為列入貿易黑名單，導致華為損失了120億美元，但華為仍度過難關，而且去年的營收還呈現成長，他樂觀預期，儘管華為短期會受到傷害，但這次還是會安然度過危機。

早在去年11月，安迪·珀迪就曾表示，川普政府以國家安全為由，把華為列入黑名單，這對美企不利，並可能導致成千上萬的美國工作崗位陷入危險。

(中時電子報)