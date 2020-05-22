受到滯留鋒面影響，全台有短時強降雨，新北市21歲張姓男子21日晚間10時45分駕駛自小客車，沿成蘆橋往五股方向行駛，疑似天雨路滑，自撞橋墩護欄後，往前滑行直撞26歲王姓機車騎士後翻覆，雙方手、腳受傷，意識清楚，所幸送醫後無生命危險。

警方獲報至現場後，將傷者送醫治療，雙方酒測值皆為0，事故原因是否與暴雨有關，待警方進一步釐清。警方也呼籲，近日下雨輪胎易打滑，提醒駕駛、騎士務必減速慢行，避免發生意外。

(中時 )