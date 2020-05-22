天雨路滑 小客車直撞機車騎士翻覆 13:432020/05/22 中時 賴彥竹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市21歲張姓男子21日晚間10時45分駕駛自小客車，疑似天雨路滑，撞上護欄、26歲王姓機車騎士後翻覆，事故原因待警方釐清。（翻攝照片／賴彥竹新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到滯留鋒面影響，全台有短時強降雨，新北市21歲張姓男子21日晚間10時45分駕駛自小客車，沿成蘆橋往五股方向行駛，疑似天雨路滑，自撞橋墩護欄後，往前滑行直撞26歲王姓機車騎士後翻覆，雙方手、腳受傷，意識清楚，所幸送醫後無生命危險。 警方獲報至現場後，將傷者送醫治療，雙方酒測值皆為0，事故原因是否與暴雨有關，待警方進一步釐清。警方也呼籲，近日下雨輪胎易打滑，提醒駕駛、騎士務必減速慢行，避免發生意外。 (中時 ) #騎士 #警方 #駕駛 #天雨路滑 #機車 也許您會感興趣 推薦閱讀 台南市首座立體機車停車場 開工動土 11:512020/05/18 生活 搶匪持辣椒水攻擊作案 警鎖定嫌犯追緝 20:572020/05/18 社會 台南路樹倒塌壓毀汽機車 女騎士送醫不治 21:242020/05/19 社會 工程師來台中修機械車輛沒電 暖警即刻救援助返家 09:422020/05/20 社會 大車快車道右轉 慢車道騎士被撞死 12:342020/05/21 社會 為閃躲約40公分長落石 騎士自摔送醫 20:052020/05/21 社會 三陽輕型電動機車 未演先轟動 04:102020/05/22 產業特刊 電動機車業尬場 競擴大產品線 04:102020/05/22 產業特刊 三陽白牌電動機車 擬搭中油電池 04:102020/05/22 投資理財 《半導體》導入邊緣運算 威盛Mobile360 M820獲認證 11:592020/05/22 財經 社會熱門新聞 長髮清秀美魔媽 假學歷騙倒台積電老公 網酸：竹科男 - 社會 暴雨侵襲高雄 仁武區道路成為滾滾黃河 - 社會 雨彈狂炸 彰市外環道砂石車撞分隔島折甘蔗斷兩截 - 社會 19歲嫩媳戀上臨時工 影視大亨代子出氣罰洗門風 - 社會 台74線雨中3車追撞！速霸陸撞保時捷車毀人亡 駕駛車內燒成焦屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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