台股今（22）日開低走低下挫行情，蘋果三王台積電、大立光、鴻海等帶動權值股走弱，指數面臨回測月線支撐。凱基投顧預期下周指數在10,600-11,100點區間震盪，下周看好六大題材類股，包含：PC股、板卡股、PCB股、高速傳輸晶片股、類比IC股、散熱股等。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.美國5月密西根大學消費者信心指數，上揚1.9至73.7，優於市場預估的65。

2.德國5月ZEW經濟景氣指數上升至51，遠優於市場預估的31，並創近5年來新高，投資人預期解除封鎖後，德國經濟可望復甦。

3.遠距商機及科技應用擴大需求，4月我國外銷訂單金額達385.3億美元，年成長2.3％，連續兩個月呈正成長，並創歷年同月第三高水準。

4.IHS美國5月製造業PMI初值由 36.1上升至39.8，優於預期的38；服務業PMI初值由26.7上升至36.9，優於預估的30。

(工商 )