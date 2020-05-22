永光（1711）3月營運受客戶擔憂斷鍊恐慌性拉貨，帶動業績勁揚，但4月歐美客戶因疫情擴大致生產急凍，業績受到干擾，且因目前色料下游最大宗應用成衣廠商仍然看淡後市需求，恐壓抑營運推進力道。

永光指出，目前也有看到幾項產品仍然逆勢維持穩健需求，包括電商熱絡而帶旺紙用染料、以及數位墨水、部分電子化學品與醫療原料藥等。4月電子、醫藥化學品即因大陸復工及防疫需求推進，業績分別比去年同期明顯躍進48％、139％。

永光受制歐美等地區受到新冠肺炎疫情之影響，紛紛採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，4月營收年減34.4％，自結營業淨利209萬元，稅前淨利280萬元，年減94％。前4月營收28.26億元，年減10.3％，營業淨利8,852萬元，稅前淨利8,590萬元，年減59％，每股稅前盈餘0.16元。

永光表示，大陸復工及防疫需求推進，4月電子化學品年增48％，醫藥化學品年成長139％；惟3月來歐美等地區受到新冠肺炎疫情之影響，紛紛採取鎖國及封城等措施，整體需求大幅下降，客戶訂單取消或延緩所致，導致4月色料化學品年減59％、特用化學品年減15％，碳粉年減21％。

不過，醫療原料藥廠雖因生產項目不同，並未受到印度、中國原料藥廠關閉接獲轉單，但許多客戶也轉而來向永光接洽，冀可取得客戶在中、印以外地區第二供應商地位。

(工商 )