323政院驅離案開庭，馬英九庭上幾乎沒有發言。(黃捷攝)

323政院驅離案開庭，江宜樺庭後僅表示「謝謝關心」。(黃捷攝)

2014年太陽花學運，攻佔行政院的民眾遭強制驅離，傷者自訴前總統馬英九等人殺人未遂。台北地院今傳喚時任政院發言人孫立群，因時隔6年，孫對於許多細節均稱不記得，卻遭自訴方律師譏諷「下令驅離」宛如「佛地魔」，是不能說的詞，庭內氣氛劍拔弩張。

今由自訴方律師尤伯祥進行主詰問，提示323行政院驅離案當天孫立群開記者會的新聞畫面，孫在會中表示，院長第一時間獲悉情資，嚴厲遣責各項非法及暴力行為，並將進行驅離行動，建議媒體提前離開，避免造成不必要傷害。

尤伯祥詢問驅離情資來源、記者會是否經江宜樺授意，並質疑孫立群明知警察將驅離，卻提醒媒體離開，是否會造成民眾對政府不信任？或侵害新聞自由？

孫回答，情資來源很多，他已不記得誰告知他將驅離，開記者會前應該有跟院長通電話，但忘記院長有何指示，不過，開記者會是他職責所在，不一定要經院長同意；另外，得知警方將驅離，依規定要向公眾廣播，至於為何建議媒體離開，他不確定自己當下在想什麼，但腦中從來沒想過要媒體不報導這件事。

尤伯祥追問，江宜樺事後是否有責怪發言與他意思不符？孫立群答不記得，尤再問：「江院長當時有沒有看記者會新聞？」孫表示：「這個問題我完全沒辦法回答」尤又問：「是不知道無法回答？還是不敢回答？」孫沉默一會，無奈說：「我又不在院長家，怎知他有沒有看電視？」

尤伯祥最後提示政論節目「黑白相對論」孫立群發言片段，詢問為何會在節目上說「下令驅離，是院長不得不的決定」，孫強調他沒有直接說院長下令驅離，依照當時語意，應是指院長對於整起事件做出的決定。

詰問完畢後，自訴方其他律師表示，從孫立群的證詞可見，其中有一句話宛如「佛地魔」一樣絕對不能說，就是「江宜樺下令強制驅離」，與江本人辯護方向相符，而孫對於自己職務內密切事項都推稱不記得，明顯在迴避作證。庭末，審判長諭知6月1日、3日再開庭。

(中時 )