八貫(1342)於今(22)日召開股東會，會中承認2019年財表，並通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利2.5元，配發率超過八成，此外，八貫也指出，將依規畫於年中提出股票上市申請作業。

2019年受惠醫療及戶外新產品出貨暢旺，帶動八貫營運成長，再度繳出亮眼成績單，2019全年合併營收14.43億元，稅後淨利1.81億元，每股稅後盈餘3.08元，營收、獲利皆創下歷史新高紀錄。股東會通過配發現金股利2.5元，配發率81.17%。

董事長劉宗熹表示，八貫一向以穩健的方式經營並將營運利潤回饋股東，與股東共享營運成果。產品研發是公司堅強實力的最大後盾，八貫持續提升產品研發實力、開發具差異化產品以維持競爭力，期導入不同的原料以跨入新的利基產品領域，以追求永續的成長動能。

八貫為全球唯一同時擁有TPU(Thermoplastic Urethane，熱可塑性聚氨酯彈性體）二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，八貫多年耕耘利基型市場，專攻醫療、救生、戶外及航太等高端產品，產品應用類別亦逐年擴增；公司在2018年成功取得AS 9100航空品質管理系統認證後，因應全球環保趨勢，八貫正在申請生態紡織品Oeko-Tex Standard 100標章，以墊高技術門檻，強化產品發展能量。

今年初新冠肺疫情影響全球，因而帶動八貫醫療產品大幅成長，今年前4月營收4.78億元，較去年同期成長9.86%，此外，八貫產品可應用在汽車、救生、戶外等領域，未來亦將配合客戶加速推出各項新品，展望2020全年，八貫抱持審慎樂觀看法，在訂單增溫與新應用加持下，全年營運維持成長態勢，也將依規畫於年中提出股票上市申請作業。

(時報資訊)