中華醫大護理、醫檢、食品營養、醫務健康暨事業管理、環境安全衛生、職業安全衛生等系皆符合報考公衛師資格，學生就業出路更多元。(曹婷婷攝)

新冠肺炎疫情影響，公共衛生人才炙手可熱，中華醫事科技大學今年獲不少高中生青睞，高中生申請入學人數再創新高，比去年增加55人，其中，不乏台中一中、嘉義女中、台南一中和台南女中等明星高中學子申請入學。校方表示，新冠肺炎疫情催生公衛師法三讀通過，應考資格為醫事或與公共衛生相關學系畢業，華醫有許多學系符合應考資格，成為不少學子選讀目標。

中華醫大高中生申請入學今年有175個名額，吸引來自全國各地的高中生665人報名，統計第一階段報到完成率，環境與安全衛生工程系招收25人，報到率100％；護理系招收100人，報到率100％；視光系招收24人，有驗光師出路加持，報到率達91.65，其他開放高中生申請入學的寵物美容學系、製藥工程系、醫學檢驗生物技術系，同樣表現不俗。

令校方欣喜且振奮的是，完成報到的考生中不乏來自明星高中的學生，如台北市中正高中、台中一中、嘉義女中、台南一中、台南女中、台東女中，也有離島的澎湖馬公高中和金門高中學生等校畢業生，優秀學生申請入學，連帶提升各系的錄取分數，有些考生的分數可錄取國立大學，卻選讀華醫衛護醫事相關學系就讀。

中華醫大表示，受新冠肺炎疫情影響，提高世界各國對公衛領域的重視，公共衛生人才炙手可熱，公衛師法也在這波疫情催生下，於日前經立院三讀通過，報考公衛師的資格為醫事或與公共衛生相關學系畢業，包括衛生教育、衛生福利、健康管理、環境衛生、健康產業、健康政策等學系都屬於公共衛生相關系所。

華醫現有學系中，護理、醫學檢驗生物技術、食品營養、醫務健康暨事業管理、環境安全衛生與職業安全衛生等系的畢業生都具有應考資格，成為學子選讀大學校系的新選擇。

校長曾信超表示，公衛師法通過對中華醫大許多畢業生等於多一項出路，例如，護理系畢業生除了可考國家護理師外，也可報考國家公共衛生師（公衛師）；醫檢系畢業生同時可報考醫檢師和公衛師；醫務健康暨事業管理系畢業可以經營長照機構外，也可報考公衛師；食品營養系畢業可報考營養師、食品檢驗技師、公衛師；環安系畢業除了可報考工安技師、消防設備師，也能報考公衛師取得另一張國家級證照。

曾信超說，為了讓學生具備多元專長發展和出路，已指示這些相關學系朝向全校共同開設公共衛生學分的方向規畫課程，讓相關學系學生取得考照資格並輔導考照。中華醫大高中申請第二階段備取生報到於5月22日下午1點開始受理，至5月25日下午5點截止，校方提醒考生把握機會，為未來就業出路掌握先機。

(中時 )