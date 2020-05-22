T妹呼籲社會應多給單親媽媽勇氣。（圖／翻攝自Tiffany Chen T妹 粉絲團臉書）

昨(21日)新莊一處社區化糞池驚見嬰兒浮屍，被發現時身上還有臍帶，引發外界熱議。2年前未婚生下一子的網紅女模T妹（Tiffany Chen）見此消息，昨感嘆寫下：「就算是我被強暴有了孩子，我也會生下來」，因為孩子是無辜的。

T妹2018年生下兒子「T寶」，先前她曾透露被孩子的爸騙走3百萬，寧可自己扶養孩子也不願公開對分身分，昨出現嬰兒浮屍新聞，讓T妹有感而發說，就算是被強暴，自己也會選擇生下扶養，不然就會在前3個月時拿掉，又因為小孩可能在3個月時就有痛覺、知覺，非不得已才能拿掉，她完全不提倡墮胎。

T妹說，但目前社會上很多女生去墮胎都只有一個原因，不是孩子生父不明，就是已分手，讓可憐的小孩被犧牲。當一個國家中女性不獨立、社會福利不好時，女性墮胎比例就會比較高，而T妹選擇生下T寶，坦言明白「單親在台灣是弱勢，是被攻擊的對象」。

對此，T妹呼籲社會大眾應該多給單身女性生下小孩的勇氣，也要多給單親媽媽支持，「勇敢生下來反而要被攻擊，墮胎反而不會被攻擊，真是神邏輯」，幸好她身邊仍有許多親友願意給她們母子關懷和愛，她們才能一路走過，網友則說：「對一個少子化國家來，是非常重要的，少一個都是損失」、「尊重任何一個自然形成的生命。尤其是自己體內的骨肉。T妹真是夠智慧與勇敢」、「很多人想生都生不出來」、「勵馨基金會也接觸很多這樣的個案，我知道的受害者因為胎兒週數太大無法墮胎，只好生下小孩，但會由勵馨基金會幫忙找收養家庭」。

(中時電子報)