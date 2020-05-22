信義房屋（9940）22日舉行股東會，今年股東會為創辦人周俊吉卸任董事長、薛健平接任董座以來首次主持股東會，會中並通過配發1.2元現金股息。

薛健平表示，去年購入馬來西亞環灘島的土地使用權，計畫跨入高端度假村或飯店產業，以作為未來集團事業發展的另外一個成長引擎，島上的開發計劃前置作業持續開展中。

薛健平表示，休閒觀光業雖然目前深受疫情的影響，但未來疫情將會趨緩，旅客也將逐漸有意願出門旅行。對於環灘島旅館或度假村的規劃，將會網羅旅館興建的人才，搭配國際知名高端旅館經營品牌，融入全方位且貼心的防疫軟硬體設計，打造成為當地與國際遊客於沙巴度假的首選，目前雖因大馬疫情部分進度稍受影響，不過目前已開展開發計畫前的一連串設計規劃前置工作。

去年房市回溫，信義房屋國內台灣地區仲介與代銷營收及獲利分別較上一年度成長 20%及30%，代銷事業也因為近年推動「全房產」創新經營模式，營收有近五成的成長，並名列前三大代銷之列。不過大陸房仲部分，蘇州因當地政策新制，營收減少21%，上海則因二手房交易穩定，上海信義仲介事業年增17%，不過一手房市表現不佳，上海代理部營收受到明顯影響。

開發事業方面，除了持續銷售上海「信義嘉庭」案的尾盤外，無錫「山水嘉庭」於去年第4季開始銷售，而新北首案板橋「嘉和」目前銷售率已逾五成，由於工程進度，今年業仍預估將以房仲代銷事業挹注為主，明年起隨無錫「山水嘉庭」、後年板橋「嘉和」等開發建案陸續完工，也將貢獻業績。

(工商 )