各產險持續推出各種防疫保單，讓企業及民眾將因法定傳染病被迫停業或無法上班的損失可轉嫁給保險公司。華南產險22日宣佈，該產推出「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」保險商品，讓企業因法定傳染病而被迫停業時，其損失可轉嫁保險公司。

華南產險表示，近來因新冠肺炎疫情影響，商業活動蕭條，一般店家經營困難，尤其一旦因政府命令或員工因防疫措施需隔離而停業時，對於店家更是雪上加霜。有鑑於此，華南產險推出「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」保險商品，讓店家可以在一般商業火災保險單中除了享有原來的保障外，可再另行選購附加此商品，將可能受新冠肺炎等法定傳染病所致政府命令的停業損失風險轉嫁給保險公司。

華南產險「營業中斷定額補償費用附加條款（乙型）」保障店家因法定傳染病致政府命令所生之停業或因員工需隔離防疫導致停業時之損失，以常見鋼筋水泥結構的餐廳為例，保險金額1,000萬元的商業火災保險單，店家年繳保費約15,000元，就可以買到火災、爆炸、煙燻、水漬等危險事故的保障，並包含保險期間內最高達90萬元的停業損失補償。

倘不幸因此遭受停業損失，華南產物將依店家實際停業日數，給付每日定額補償費用，保險期間內最高給付日數可達 90 天，每張保單最高賠償限額為新台幣 90 萬元，將可減少店家的損失。

面對此次疫情影響，華南產險說，希望可善盡保險業者的社會責任，透過保險商品開發與設計，一同協助業者度過難關。

(工商 )