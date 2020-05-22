由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，Google 全面取消今年線下與線上行式的 I/O 開發者大會，讓預期在會中發表的 Pixel 4a 中階手機之亮相日期撲朔迷離。在傳出發表日期從 5 月下旬延後到 6 月上旬後，爆料達人又分享了最新進展，也就是將延後到 7 月。究竟 Pixel 4a 會在何時發表，實在令人霧裡看花啊。
德國 Caschys Blog 先前根據運營商 Vodafone 的內部文件，指出 Google Pixel 4a 會在 5 月 22 日上市；之後又報導延後到 6 月 5 日。如今，爆料達人 Jon Prosser 則是指出，由於市場調查與分析的緣故，Google Pixel 4a 可能延後到 7 月 13 日發表，共有 Just Black、Barely Blue 兩種機身顏色，前者在 8 月 6 日上市、後者則是在 10 月 1 日才上市。不同於過去，今年 Pixel 4a 的上市日期跟發表日期相隔許久。
針對導致新機延後發表的因素，Jon 指出是基於市場分析的因素，而並非是供應鏈(生產不及)的原因。目前新機都已經準備好，已可出貨。而由於 Pixel 4a 可能延後發表以及上市日期，他指出 Pixel 5 的發表日期也預計會因此延後。除了爆料人 Jon 指出 Pixel 4a 延後至七月發表，《Android Police》網站主編 David Ruddock 也發表了類似看法。
Google 官方從未針對 Pixel 4a、Pixel 5 的發表日期公開任何相關資訊。上述的說法，目前都僅是爆料者的推測，因此可作為參考，最終發表與上市日期仍需以 Google 公布的官方說法為主。一般來說，全新一代 Pixel 手機(非中階機種) Google 都選在 10 月更新，按照爆料者的說法，今年 Google 推出 Pixel 5 系列的發表時間有可能比往年更晚。
(科技)
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