由於新冠肺炎(COVID-19)疫情的緣故，Google 全面取消今年線下與線上行式的 I/O 開發者大會，讓預期在會中發表的 Pixel 4a 中階手機之亮相日期撲朔迷離。在傳出發表日期從 5 月下旬延後到 6 月上旬後，爆料達人又分享了最新進展，也就是將延後到 7 月。究竟 Pixel 4a 會在何時發表，實在令人霧裡看花啊。

德國 Caschys Blog 先前根據運營商 Vodafone 的內部文件，指出 Google Pixel 4a 會在 5 月 22 日上市；之後又報導延後到 6 月 5 日。如今，爆料達人 Jon Prosser 則是指出，由於市場調查與分析的緣故，Google Pixel 4a 可能延後到 7 月 13 日發表，共有 Just Black、Barely Blue 兩種機身顏色，前者在 8 月 6 日上市、後者則是在 10 月 1 日才上市。不同於過去，今年 Pixel 4a 的上市日期跟發表日期相隔許久。

Pixel 4a



I’m confused too, but here’s what I know 👇



Timelines got pushed due to market conditions - not due to supply chain. Units are ready to ship.



Announcement

July 13



Market launch

“Just Black” - August 6th

“Barely Blue” - October 1st



Pixel 5 likely pushed back, also. https://t.co/d6QLtKzxSB — Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020

針對導致新機延後發表的因素，Jon 指出是基於市場分析的因素，而並非是供應鏈(生產不及)的原因。目前新機都已經準備好，已可出貨。而由於 Pixel 4a 可能延後發表以及上市日期，他指出 Pixel 5 的發表日期也預計會因此延後。除了爆料人 Jon 指出 Pixel 4a 延後至七月發表，《Android Police》網站主編 David Ruddock 也發表了類似看法。

Can confirm via my own source that it now appears Pixel 4a will be delayed into July. No exact timeframe. No idea if it could get delayed further. — David "bury me with my golden arm" Ruddock (@RDRv3) May 21, 2020

Google 官方從未針對 Pixel 4a、Pixel 5 的發表日期公開任何相關資訊。上述的說法，目前都僅是爆料者的推測，因此可作為參考，最終發表與上市日期仍需以 Google 公布的官方說法為主。一般來說，全新一代 Pixel 手機(非中階機種) Google 都選在 10 月更新，按照爆料者的說法，今年 Google 推出 Pixel 5 系列的發表時間有可能比往年更晚。

(科技)