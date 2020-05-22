成功救援，3個單位到場協助的人員跨局處共同合作，開心的與獲救的小浪貓合影。（台中市第二分局提供／張妍溱台中傳真）

台中市第二分局育才派出所日前接獲民眾報案，北區南京東路1棵高聳路樹上不斷傳來「喵喵喵」叫聲，似乎在求救，警方火速趕抵現場處理，員警通報消防局及動保處人員協助，順利讓小浪貓脫困，交由動保處人員帶回照顧。

第二分局育才派出所警員王聖元、吳慶陽獲報後趕抵現場，但在樹下四處張望都只聞聲音未見貓咪蹤影，員警學貓叫企圖誘導，貓兒還是不現身，遂請附近住在高樓層的居民從陽台往下看，發現受困貓躲在暗處。

民眾報案稱「聽見貓叫聲約莫4、5天了，且聲音似乎已逐漸微弱」，綽號「湯圓」的員警是愛貓人士，聽到貓咪持續傳來微弱的叫聲，但這些路樹每棵都高達近6公尺，高度過高無法攀爬，只好連繫動保及消防人員到場協助。

「湯圓」懂貓咪的習性，自告奮勇向他們借了梯子及誘捕籠爬上樹救貓，果然成功救下受困多日已呈現脫水狀態的小浪貓，立刻交由動保人員帶回照護，3個單位到場協助的人員跨局處共同合作，開心的與獲救的小浪貓合影。

(中時 )