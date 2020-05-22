今年3月間，承德路、基河路發生一起死亡車禍，駕駛馬茂榮闖紅燈撞上夜釣返家的機車騎士，家屬氣得追打駕駛，士林地檢署調查，發現馬男在凌晨2點多在家施用K他命，後竟駕車出門闖紅燈撞死機車騎士，經尿液鑑定報告驗出含有K他命，檢察官以服用毒品致不能安全駕駛因而致人於死罪嫌起訴。

馬男3月16日凌晨2點34分駕車行經承德路5段與基河路交叉口，闖紅燈撞上剛釣完魚，騎車正欲返家的蕭姓騎士，蕭被撞飛50公尺，轎車擋風玻璃破碎，後方釣友見狀，立刻打電話通知死者家屬到場，經送醫蕭男仍因頭部嚴重外傷死亡。

家屬到場後一度氣得追打馬男，希望能打幾下，大喊：「人都沒命了！」警方經酒測雖未發現飲酒情事，但採集尿液送驗後，發現馬男尿液有K他命反應，他才坦承將K他命咖啡包放入冷熱水中飲用，檢察官依「毒駕」提起公訴，法院最重可判處有期徒刑10年。

(中時 )