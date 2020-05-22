早年，兩岸對立時，凡大陸架機投奔來台或脫逃者，台灣政府均視之為「反共義士」，並給予房子、現金與百千兩黃金，這些豐厚獎勵足夠義士們，在台灣安穩度過餘生，怎料，1991年8月間，台灣發生一起震驚社會綁架撕票案，更讓國人震撼的是，凶嫌竟然是「反共義士」，國人對「義士變殺人犯」都覺諷刺。

以卓長仁為首的6義士， 1983年5月5日劫持瀋陽飛往上海的中國民航296號航班至南韓。（中時資料照）

1982年，這起綁架撕票案首腦卓長仁，在大陸犯法後為逃避法律制裁，夥同姜洪軍、高東萍、王豔大、安偉建及吳雲飛等5男1女共6人，於1983年5月5日劫持瀋陽飛往上海的中國民航296號航班，飛往當時尚未與大陸建交的南韓，6人後被韓方依劫機罪判處2年到6年不等有期徒刑，當時台灣政府出面營救，並給予政治庇護，6人被羈押3個月後，1984年8月獲特赦，被韓方驅逐出境，遣送到來台。

卓長仁來台後獲1千萬兩黃金與500萬現金獎勵，還住新北市淡水區別墅（愚園），揮霍完後竟籌畫綁架案，最後因撕票在台結束一生。(王興田攝)

當年台灣政府給予6人高規格接待，冠上「六義士」美名，並依《反共義士起義來歸獎勵條例》給6人各千兩黃金巨額獎金，卓長仁後來與高東萍結婚，兩人的獎金加起來，足夠讓他們生活無憂無慮，但優渥環境也讓他們變得貪心，開設地下投資公司玩期貨，買股票，還兼做土地仲介，錢越虧越多，卓長仁於是與姜洪軍及施小寧，鋌而走險，籌畫綁架勒索。

卓長仁綁架撕票案的同謀之一姜洪軍。(中時資料照）

1991年8月，3人把目標鎖定國泰醫院副院長王欲明的兒子王俊傑，卓長仁以仲介土地為由，約王俊傑到自己的別墅，恐嚇要錢不成，便開始動手毆打，致命的一擊是頭部，由於顱內出血當場死亡，王俊傑的屍體被丟在車上，再把車停在山區棄屍，接著打電話給王俊傑家人恐嚇要求5千萬贖金。

卓長仁等3人綁架國泰醫院副院長王欲明之子王俊傑撕票案。當年位於原卓長仁合資的鐵木真公司（大樓內）旁漢財五金行，是同謀姜洪軍購買致命的繩索及膠帶處。(中時資料照）

王俊傑的家人立刻報警，警方查後發現卓長仁涉有重嫌，員警到卓長仁的別墅搜查，看到他家中貼滿符咒，還有一個無主牌位，問卓長仁牌位是不是王俊傑？他不回答，直到警方拿出王俊傑的照片，施小寧當場嚇到跪在地上，3人才坦承殺人。

卓長仁走出桃園地檢署後，立即由台北市刑警大隊帶往台北查證，最後坦承犯案，2001年8月9日遭與姜洪軍執刑伏法。（中時資料照）

6人來台後命運大不同，卓長仁與姜洪軍2001年8月9日遭執刑伏法，行刑前，姜洪軍抽了4根白長壽煙、喝了高粱酒、開水及小菜；卓長仁則稱不抽白長壽煙，向監所人員要了1根七星煙。

卓長仁等6人當年劫機的潘陽機場。（中時資料照）

安偉建先後在社教館與台北體院（後併入台北大學）工作；吳雲飛則在台電公司任職，高東萍生活無依，淪為低收入戶；有生意頭腦的王艷大，當年由政府安排到唐榮公司任職，後來離職到美國開餐館，之後又回台灣經商，曾與已故的前立法院長梁肅戎，合夥開起律師事務所，還跨足藝術品市場。

(中時電子報)