美中關係緊張，各界預期中國將加速半導體自主化發展，但研調機構IC Insights表示，中國去年半導體自製率約15.7%，2025年半導體自製率目標70%，達成率則可能僅三分之一，認為中國在未來5年，甚至是10年，中國在自給自足方面很難取得重大進展。

中國大陸大力扶植半導體產業，訂出2025年半導體自製率達70%的目標，不過，根據IC Insights調查，中國去年半導體自製率約15.7%，僅較2014年的15.1%小幅提升。

IC Insights預期，中國製半導體2019年至2024年將以年複合成長率17%的速度成長，IC Insights預估，至2024年，中國當地製半導體將約430億美元，自製率約20.7%，將僅達成70%自製率目標的三分之一。

IC Insights預估，中國半導體市場2019年至2024年將以年複合成長率11%的速度成長，至2024年，中國半導體市場將達2080億美元規模。

IC Insights表示，中國雖然是全球最大半導體市場，但不代表中國自製半導體可以同步大幅成長。

IC Insights指出，去年中國製半導體195億美元，其中僅76億美元的半導體是由中國大陸的公司生產，其餘則由台積電、三星（Samsung）與英特爾（Intel）等外商在中國設立的晶圓廠生產。

到2024年，預期中國製半導體增加到430億美元，屆時中國的IC產量仍僅佔預測的2024年全球IC市場總額5,075億美元的8.5%。即使在一些中國代工生產商的IC銷售額大幅增加之後，到2024年，中國的IC產量仍可能僅佔全球IC市場的約10%。

IC Insights認為，外國公司將成為未來中國IC生產基地的很大一部分。因此，IC Insights預測，到2024年，中國至少有50%的IC產量將來自外國公司，例如SK Hynix，三星，英特爾，台積電，聯電和力晶在中國設有工廠。

此外，IC Insights認為，中國欠缺類比、混合訊號、微處理器及特別邏輯晶片等製造廠，是中國半導體自主化發展一大問題，這些產品去年占中國半導體市場的一半以上。

雖中國積極發展半導體產業，但中國半導體廠仍處於起步階段，產能規模小，技術也尚未開發，加上先進半導體設備採購難度越來越高，IC Insights預期，中國半導體未來5年，甚至是10年，在自給自足方面將難以取得重大進展，其中，在非記憶體IC領域獲得競爭力可能還需要數十年的時間。

(時報資訊)