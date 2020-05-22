55歲楊媽媽平日無健檢習慣，三年前因一場車禍到急診就醫，意外發現自己罹患腎臟病，且已進展到第四期。楊媽媽很擔心洗腎日子的來臨，進而到台北慈濟醫院腎臟內科求診，腎臟透析中心郭克林主任評估病患本身有茹素習慣，配合服藥、調整飲食與生活習慣即可控制，遂會診營養師、腎臟病衛教師衛教，加上楊媽媽積極配合，三年來病況穩定。

「慢性腎臟病」是全球性的健康問題，在台灣，罹病者就高達200萬人，每年藉由血液透析或腹膜透析的人口更達7萬人以上。慢性腎臟病可分為五期，前兩期患者的腎功能尚有正常人腎臟的60%，但已開始出現蛋白尿、血尿等症狀，第三、四期分別邁入中度、重度腎衰竭，會有水腫、高血壓、貧血、倦怠的情形；第五期則是末期腎臟病變，身體已無法排除體內代謝廢物與水分。

郭克林說明，三高、肥胖、代謝症候群是腎臟病的危險因子，在第四期前，大多患者能透過飲食與生活方式的改變，有效降低疾病的進展。

《營養學》期刊中的〈素食與慢性腎臟病〉研究，醫療團隊分析2005年至2016年至台北慈濟醫院接受自費健康檢查的40歲以上民眾，將五萬多筆資料依其飲食習慣分類，統計、分析檢驗相關數據，結果發現純素食者、奶蛋素食者罹患腎臟病的風險較雜食者降低了14%-18%。

郭克林指出，素食者因攝取纖維多、脂肪少，腸道較健康，而植物性蛋白質在人體代謝時，產生毒素較少，能減輕腎臟負擔，所以茹素的人不僅能降低罹病風險，已罹病的茹素者也能減緩疾病進程。

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(中時電子報)