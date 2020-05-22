行政院農業委員會動植物防疫檢疫局（防檢局）表示，為因應國際間人類嚴重特殊傳染性肺炎(新冠肺炎)疫情所導致之海陸空運受限，避免影響動植物產品及活動物之輸入檢疫，該局已採取相關檢疫程序之彈性措施，包括輸入活動物隔離檢疫之彈性服務措施，及輸入動植物產品採行檢疫證明書影本之彈性通關方式，以提升服務效能及簡政便民，並達檢疫之目的。

防檢局說，去年底國際間爆發新冠肺炎疫情後，各國為避免該病散播而採取各項嚴格管控措施，包括限制人員移動、減少空運、海運等交通航班等，導致民眾擬攜帶犬貓寵物返國時之航班不定，及輸入活動物因航班更動致變更輸入日期，該局為避免此等情況影響活動物之輸入，及配合國人回國行程之犬貓檢疫，在兼顧人道考量與檢疫風險前題下，已採取因應措施如下：

一、彈性受理動物輸入隔離檢疫日期：該局動植物檢疫中心自109年3月16日至6月30日，如輸入業者因航班更動致變更輸入日期(含假日)，防檢局一本為民服務之精神，均加派專業檢疫人力辦理相關作業。

二、暫免犬貓須於輸入前20日申請之限制：為兼顧檢疫風險管控與人道考量，該局動植物檢疫中心自109年3月16日至6月30日，實施國人緊急返臺攜帶其飼養犬貓入境之檢疫因應措施，免除「犬貓之輸入檢疫條件」應於輸入20日前申請輸入檢疫同意文件之限制，且隨到隨辦，惟每人限申請一次。

防檢局進一步說明，國際間新冠肺炎疫情爆發後，動植物及其產品之貿易也因國際航班減少，導致動植物及其產品送達進口方時，相關檢疫證明文件未能及時送達之情況，對輸出入農產品檢疫作業造成不良影響，因此各國均緊急實施相關暫行應對措施。防檢局考量可管控的檢疫風險，自3月31日起，針對未能檢附輸出國檢疫證明書正本的貨物，可採由輸出國檢疫機關、駐臺單位或我國駐外單位協助驗證的影本，或至輸出國植物檢疫機關官方網站查詢，及業者切結後續將補正正本後，評定檢疫合格放行。該暫行措施預定實施至6月30日。這項措施雖使檢疫人員花更多額外時間與心力核對與查詢檢疫證，且增加了臨場檢疫時的工作量，防檢局仍盡全力調整人力因應，以維持檢疫及貿易順暢。

防檢局最後強調，鑒於國際間新冠肺炎疫情嚴重，該局將持續蒐集國際疫情資訊及國際間所採行之相關檢疫措施，滾動檢討與時俱進，以兼顧簡政便民與貿易順暢，同時確保最低的動植物檢疫風險，以防範疫病害蟲入侵。

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