瑞基（4171）全力支持國家防疫，22日宣布，捐贈瑞基防疫設備予中央流行疫情指揮中心，計畫將防疫設備佈建於澎湖、金門、馬祖、綠島與蘭嶼，協助外島防疫。

此次捐贈產品包含POCKIT Central全自動核酸分析儀五組；新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑拾組；新型冠狀病毒(orf 1ab)檢測試劑陽性對照組伍組與相關配件等。

瑞基深耕現場核酸檢測平台多年，該平台系統於2014年獲選列入美國國家級實驗室（PNNL）出版第一防線生物偵測技術指南，為亞洲第一家被列入可提供現場PCR檢測系統的生技公司。

瑞基董事長劉正忠表示：在瑞基發展的過程中，多次獲得政府相關單位，包括衛福部、科技部、特別是中科管理局及農委會等，在研發補助與產品認證輔導的協助。面對這次嚴峻的新冠肺炎疫情，因中央流行疫情指揮中心與第一線醫護人員之努力，台灣人民生活與瑞基公司得以運作如昔。瑞基海洋身為台灣的生技公司，檢測平台為整合台灣優勢產業打造而成，同時瑞基具有多年國內外成功防控傳染病之經驗，如今POCKIT Central與新冠病毒檢測試劑通過國家檢驗，更應發揮所長，善盡企業社會責任，回饋大眾。

劉正忠說，此次捐贈之POCKIT Central全自動核酸檢測平台（包含分析儀與試劑），具有體積小，反應時間短，容易操作的特性，可將整體核酸檢測流程簡化，從核酸萃取、核酸擴增及檢測結果判讀，完全自動化，整體反應時間縮短至85分鐘，便可得到品質同等於一流國家實驗室的結果，為國人爭取黃金治療與最佳防疫時機，非常適用於離島，邊境及遠程防疫監控。

(工商 )