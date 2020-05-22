衛星雲圖顯示「雷雨胞排排站」畫面！專家示警，準備移入台灣這一區。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

（內文更新）氣象局針對「臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時15分止。

梅雨鋒面狂炸台灣，粉絲專頁《天氣風險 WeatherRisk》在臉書PO文指出，台灣海峽南部出現雷雨胞排排站，準備移入南部陸地，提醒民眾要特別小心。

粉專《天氣風險 WeatherRisk》在臉書發文，梅雨鋒面目前已來到新竹苗栗一帶，持續南下中。北部的雨勢逐漸趨緩，但中南部受鋒面前西南氣流的直接吹送，屏東山區短短12小時降雨已超過350毫米，高屏市區也有200毫米的降雨，非常驚人！

粉專《天氣風險 WeatherRisk》也PO衛星雲團照片指出，目前台灣海峽南部還有許多雷雨胞正「排排站」，準備移入南部陸地。

而氣象專家彭啟明今早也在臉書發文表示，「梅雨鋒面和西南氣流合體，正對台灣中南部來」因此中南部降雨相當顯著，目前氣象局已針對屏東縣發布超大豪雨特報，高雄大豪雨特報，其餘18縣市則是豪、大雨特報。

(中時電子報)