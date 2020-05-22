大雨影響 屏東獅子鄉2國小下午停班停課 14:192020/05/22 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣這幾天受到大雨影響。（翻攝自臉書i屏東／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大雨影響，屏東縣政府22日宣布獅子鄉草埔國小及丹路國小，因持續大雨，為顧及學童安全及考量聯外道路易崩坍，下午停止上班上課。 (中時 ) #國小 #大雨 #獅子鄉 #影響 #屏東縣 也許您會感興趣 推薦閱讀 生命鬥士許靖唯 不畏坎坷命運活出音樂夢 15:472020/05/18 生活 雨彈狂炸 專家示警：都只是前菜 17:452020/05/18 生活 雲林推動友善環境守護網 打造南陽國小通學廊道 18:222020/05/18 生活 嚴防雷雨！下午13縣市大雨特報 這3縣市豪雨警戒 15:452020/05/21 生活 豪雨猛炸 屏東縣春日鄉宣布明天停班停課 16:072020/05/21 生活 屏東22日正常上班上課 22:102020/05/21 生活 狂風暴雨襲台 雨炸南高屏！20縣市豪、大雨特報 03:522020/05/22 生活 三重碧華、厚德國小通學廊道完工 今年將改善新北15所學校 12:432020/05/22 生活 山區雨勢不斷 屏縣霧台鄉下午停班停課 12:222020/05/22 生活 生活熱門新聞 運來了！命理師：這3生肖520後財運最旺 - 生活 致災性降雨何時結束？吳德榮曝滯留鋒離台日 - 生活 擋不住！六月4生肖財運爆發 正偏財都旺 - 生活 不斷更新》豪雨暴襲全台 停班停課一覽表 - 生活 雨炸台南曾文水庫 進帳水量仍差去年一大截 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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