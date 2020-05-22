前年由農委會及經濟部捐助成立的豐年社傳出人事內鬥，社長汪文豪指控董事長李退之就業歧視及妨害名譽提告求償；一審判汪文豪敗訴，台灣高等法院認為，豐年社辭退汪男時承諾加發薪資，須依約定給付14萬8000元定讞。

豐年社每年來自政府經費逾50％，是政府所屬的財團法人；前社長汪文豪指出，他按豐年社年度計畫在2018年出席「思維決定出路：小鎮CEO的添農八部轉型學」新書發表會，新書內容有部分紀錄斗南鎮農會總幹事張有擇任職期間的貢獻。

汪控訴李退之與農委會綠能專案辦公室顧問張琦鳳，以張有擇為斗南鎮鎮長候選人為由，指他出席發表會違反行政中立，雙方就新書站台乙事商討會談，協商後以豐年社加給他3個月薪資方式終止委任契約，他於是辭退豐年社社長職務。

他說，李退之以參與政黨選舉為由辭退他，屬黨派歧視有違法令，嚴重損害他的專業形象，使他名譽受損，況且豐年社也台北市政府勞動局就業評議會評議有黨派歧視，他請求豐年社及李退之須連帶賠償100萬元及未給付的薪水。

台北地方法院駁回汪的請求，但高院認為李退之有權代表豐年社，其於會談中以再給付2個月全薪要求汪男自請辭職，且汪也已提出辭呈離職，豐年社應依協議，因此改判須給付14萬8000元。

高院表示，北市就業評議會審定書認為汪的離職因素，與「黨派」具有不可分割之關聯，而認定豐年社有黨派歧視之就業歧視成立，此與汪男名譽是否受有損害之間並無相當因果關係，駁回此部分請求。全案定讞。

(中時 )