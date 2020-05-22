據了解，18日楊淑靜在私人臉書貼文，指鎮長夫婿如洽私不該擅自到公所打擾，還私自指揮各課室，雙方因此結下恩怨。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

知情地方人士表示，連當三屆的楊淑靜問政認真犀利，雙方可能新仇舊恨，所以才拿鎮長夫婿進出公所來做文章，但楊鴻源動手打人就是不對。（翻攝臉書／吳建輝彰化傳真）

昨天一則臉書貼文指出，彰化縣溪湖鎮民代表楊淑靜，21日上午在代表會主席邱鳳蘭家中，遭溪湖鎮長黃瑞珠的先生施暴毆打，有腦震盪情形，目前住院觀察中，今楊淑靜出面指控，鎮長夫婿楊鴻源長期干涉鎮政，還指揮公所人員，許多基層人員都苦不堪言，她身為民代提出疑問，卻遭對方拳頭相向，出院後不排除提出告訴。

據了解，18日楊淑靜在私人臉書貼文，指鎮長夫婿如洽私不該擅自到公所打擾，還私自指揮各課室，雙方因此結下恩怨，21日兩人在主席家狹路相逢，對方撂下很話，叫她「出門要小心一點」後來一言不合雙方才大打出手。

楊淑靜表示，21日上午她原本是要到主席家商討代表會議事項，但主席不在，她便坐了一會兒準備離去，但剛好楊鴻源進來，在兩人擦肩而過時，楊對她撂下狠話叫她「出門小心一點」，接著兩人便一陣對罵，楊鴻源拿起手邊椅子砸向她，她也不甘示弱潑水反擊。

楊淑靜說，楊鴻源僅是鎮長的丈夫而已，但在公所都沒有把我們這些代表放在眼裡，很多公務人員，都覺得很沒有尊嚴，公所就像楊鴻源在做主，她常常在公所看到楊鴻源，還會指揮交辦各科室主管，但主管們都敢怒不敢言，只敢私下跟她抱怨。

對此楊鴻源透過友人表示，雙方原本要到主席家討論事情，但代表咄咄逼人，還拿水杯噴她，他覺得受辱才衝動推擠，他認為沒有的事情卻被這樣公開質疑，相當委屈，溪湖鎮長黃瑞珠與公所則低調不受訪。

雙方各說各話，知情地方人士表示，連當三屆的楊淑靜問政認真犀利，雙方可能新仇舊恨，所以才拿鎮長夫婿進出公所來做文章，但楊鴻源動手打人就是不對，看到臉書的指控可以直接告她毀謗，但他卻動手，希望雙方能好好處理。

(中時 )