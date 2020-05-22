全台大雨不停，台鐵新豐至竹北站間東正線（97公里100公尺處），22日上午11點36分傳出因土石滑落到鐵軌，一度中斷，經派員搶修恢復正常，影響10列車、119分鐘，共1365人。

由於新竹雨勢不斷，該路段有土石滑落到鐵軌，一度改以單線雙向通行，導致部分列車延誤，台鐵緊急派員排除，12點57分搶修完成，恢復雙線行車。

(中時 )