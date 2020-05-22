新北市急難救助會響應好日子愛心大平台，22日捐贈近10萬元的民生物資，給新泰社會福利服務中心服務的個案，以減輕弱勢家庭的經濟負擔。代表受贈的社會局副局長林昭文表示，非常感謝急難救助會的用心，品項從年少到年老、甚至失能長輩的營養品都考量到了。

新北市急難救助會理事長張基聖說，許多弱勢家庭多靠打臨工維生，疫情期間經濟更顯困窘，甚至可能斷炊，所以救助會與社會局新泰社福中心合作，提供急需救難紓困金、民生物資，為弱勢撐起闔家安康防護傘。

社會局局長張錦麗表示，感謝新北市急難救助會關懷弱勢族群不遺餘力，每年歲末更與市府合辦圍爐活動，並提供急難救助金及短期住宅服務，這次捐贈近10萬元的物資，協助弱勢家庭度過疫情期間。

社會局也表示，新北市好日子愛心大平台推行至今，廣獲民間企業廠商、公益團體及民眾回響，期盼各界持續投入公益服務，讓愛心能傳達到需要幫助者手上，為社會增添美好與幸福。

(中時 )