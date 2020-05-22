台北地檢署今以嫌疑人身分傳喚董事長練台生，訊後諭令100萬交、保限制住居，台北市議員羅智強22日表示，北檢終於想起來要傳喚練董，但卻給了26天空窗期，這很不尋常，質疑該串的供也串完了，練對檢察官的供詞，都已經是律師精心設計下的結果。

錢櫃林森店火警釀死6，羅智強提出，《消防法》第35條「應設置消防安全設備之供營業使用場所，其管理權人未依規定設置或維護，於發生火災時致人於死者，處1年以上7年以下有期徒刑。」錢櫃「安檢過關、設備就關」，發生火災致人於死，它的管理權人至少是「1年以上有期徒刑」，這位神祕的管理權人就是「練台生」。

羅智強說，這位造成6死多人受傷的刑事嫌犯，事發至今不但拒不道歉，甚至連罹難者公祭都不出席，北檢甚至讓練逍遙法外，他質疑，難道台灣真的成了「綠媒王國」，只要跟民進黨交好，殺人放火也都沒有關係？

他表示，意外發生26天後，北檢今天終於想起來要傳喚練台生了，但北檢卻給了練台生26天空窗期，才終於傳喚，這是很不尋常的，因為這麼長的一段空窗期，練台生完全有時間去串供，把責任推給部屬。

羅智強還強調，「案重初供」 這是法界常識，嫌犯第一時間的供詞，才是最真實的，而練台生在經過26天的準備後，練在北檢的供詞，都已經是律師精心設計下的結果，北檢還能夠查出什麼樣的「真實」？走著瞧吧。

(中時 )