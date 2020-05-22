大陸全國人大21日晚宣布將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》(簡稱「港版國安法」)，外界關注是否會影響香港一國兩制，對此，總統府預計在下午舉行記者會做出最新回應。
總統府發言人黃重諺指出，該立法看起來確實對於香港的自由民主造成近一步的威脅，政府對於該法密切、高度關注；並呼籲香港、大陸政府，香港問題根本的解決方案，就是落實對香港人自由民主的承諾；而這次的事件也顯示著台灣的民主是多麼的珍貴。
(中時電子報)
大陸全國人大21日晚宣布將審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》(簡稱「港版國安法」)，外界關注是否會影響香港一國兩制，對此，總統府預計在下午舉行記者會做出最新回應。
總統府發言人黃重諺指出，該立法看起來確實對於香港的自由民主造成近一步的威脅，政府對於該法密切、高度關注；並呼籲香港、大陸政府，香港問題根本的解決方案，就是落實對香港人自由民主的承諾；而這次的事件也顯示著台灣的民主是多麼的珍貴。
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