高雄市鳥松區多處巷道出現積水。（林雅惠攝）

高雄市仁武區澄觀路出現嚴重積水。（林雅惠攝）

高雄市仁武區澄觀路出現嚴重積水。（林雅惠攝）

受到滯留鋒面及西南氣流影響造成全台暴雨，高雄山區那瑪夏、桃源區傳出災情，那瑪夏區因暴風雨造成電線桿倒塌，導致全區停電，經搶修已陸續恢復供電；另桃源區荖濃溪水暴漲，水流湍急、台20線出現零星落石。

那瑪夏區公所表示，22日早晨7時因甲仙區小林往那瑪夏路段有電線桿倒塌，造成停電約半小時，經台電搶修後已經陸續復電。

另那瑪夏山區上午自來水停水，經修復後，因水位過低，仍處停水狀況，預估下午能恢復正常供水，

桃源區則有民眾通報落石，荖濃溪水暴漲，水流湍急。

此外，高雄市仁武區鳳仁、澄觀路口，及仁雄路，大社區永宏巷及仁武、鳥松交界的南昌巷傳出積水，機車騎士必須下車牽動機車移動才能行進，險象環生。

22日被水利署列為一級淹水警戒的楠梓地區也有多處道路積水，包括楠梓陸橋地下道被水灌滿，緊急封閉。

楠梓警分局表示，楠梓區中泰街與右昌街口以及軍校路沿線上午出現積水情況，右昌街人孔蓋冒水，車輛難以通行，警員在場管制警戒，積水情況接近中午才逐漸退去。

(中時 )