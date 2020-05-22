彰化狼師再現！彰化縣66歲安親班老師，對10歲的國小3年級女童伸出狼爪，摸其胸部、陰部；短短半年內就多達42次，遭彰化地院法官依妨害性自主罪、利用權勢猥褻未滿14歲女童，判老師應執行2年6月有期徒刑。

根據判決書，該名老師在妻子所開設的私立文教機構（未立案，案發後已歇業）擔任批改作業訂正老師，自2017年11月至2018年5月間，竟趁批改作業機會，把女童叫至座位身邊，上下其手，將狼爪伸入女童衣、褲內撫摸其胸部、陰部。

被害女童自3歲起就進入老師妻子開設的幼兒園讀小班，進入小學後繼續在附設安親班補習，天資聰穎的她還是小小資優生，萬萬沒想到從小看她長大的阿公級老師，竟伸出狼爪。

女童升上3年級後數學成績一落千丈，連學校老師都察覺有異，在老師主動關心下，女童支吾其詞，僅數度向父母、老師表明很討厭補習，不想去了；經母親仔細追問，才驚覺女兒竟慘遭狼師毒手，憤而提告。

老師辯稱自己批改的是國文、英文科，且教室裡還有其他學生，不可能猥褻女童，應該是女童數學退步跟不上，怕被父母責備才編造不實情節，但法官不採信。

法官認為，老師假借輔導課業機會，多次猥褻女童，嚴重悖於師道 倫常，敗壞社會風紀，戕害女童身心之健全成長及其對師長之信賴；且犯後否認犯行，迄今未與被害人及其家屬達成和解或徵得其等原諒，因此作如上述判決。

(中時 )