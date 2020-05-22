印度央行周五突然調降主要政策利率40個基點，為今年來第二度緊急降息，以緩解全國實施封鎖措施以防止新冠肺炎疫情擴散所造成的經濟衝擊。

受央行閃電降息並延長銀行延期償付期影響，由銀行股帶頭下挫，周五印度股市走跌。NSE Nifty 50指數目前下挫1.17%，標普印度Sensex指數跌1.25%。

印度央行周五意外宣布將附買回利率調降40個基點，降至4%。附賣回利率亦調降40個基點，至3.35%。

央行總裁達斯（Shaktikanta Das）表示，貨幣政策委員會表決通過維持「寬鬆」政策立場。他並表示，央行將持續保持警覺，並將採取所有必要措施以應對疫情帶來的挑戰。

為了遏阻新冠狀病毒疫情快速擴散，擁有13.5億人口的印度在3月24日祭出全國封鎖令，由於仍未見緩解，印度當局日前宣布這項限制措施延至5月31日。截至目前為止，印度的確診人數達到11萬8,501人，累計死亡病例達3,585人。

(時報資訊)