民進黨台中市議員22日聯合質詢時，關心除草劑使用問題，要求農業局制定《除草劑管理自治條例》納入管理計畫，避免造成生態失衡，維護身體健康，甚至進入水源造成汙染，環保局表示，除草劑屬農藥之一，農委會《農藥管理法》訂有相關規範，禁用除草劑範圍包括馬路邊坡、公園、校園、墳墓，檳榔園及水產養殖池邊等，若違規使用可依法處1萬5000元至15萬元。

市議員曾朝榮、李天生、江肇國、周永鴻、蔡耀頡、蔡成圭、張家銨等人聯合質詢表示，除草劑雖可在短時間解決雜草問題，卻會長時間累積在土壤中，甚至進入水源造成污染，但許多民眾不了解除草劑對環境及人體的危害。

曾朝榮指出，除草劑雖然能夠殺死特定植物，常被用來清除土地雜草，但長期噴灑，不但會破壞生態，甚至有害人體健康。

除草劑的特性是殺死靶標植物，但對其他生物而言卻是通殺性毒藥，長期使用下來，雜草與害蟲都會產生抗藥性，會嚴重造成生態失衡，甚至是生態浩劫。但台中市有關除草劑的管理、使用，沒有相關規範，讓人憂心忡忡。

曾朝榮強調，《農藥管理法》規定除草劑使用範圍，例如馬路邊坡、公園、校園、墳墓，檳榔園以及水產養殖池邊都不得使用，違者可處新臺幣1萬5000元以上15萬元以下罰鍰。

但「農藥使用管理」是地方權責，環保署制定「非農地環境雜草管理自治條例參考版」函頒各地方政府參考，截至目前為止，包括宜蘭縣、台北市及高雄市都已制定「除草劑管理自治條例」，另桃園市、花蓮縣、苗栗縣、屏東縣等也著手展開相關規畫。

農業局長蔡精強說，除草劑是中央主管的業務，地方是否制定相關自治條例，除草劑屬於環境用藥，歸環保的業務，將建議環保局參考採納。

環保局表示，除草劑屬農藥之一，行政院農業委員會《農藥管理法》已訂有相關規範，禁用除草劑範圍包括馬路邊坡、公園、校園、墳墓，檳榔園及水產養殖池邊等，若違規使用，可依法處1萬5000元至15萬元罰鍰，市府也積極舉辦非農地雜草管理宣導說明會，減少除草劑濫用情形，並持續加強宣導除草劑正確使用方法、用藥時機、加強田間管理，降低水汙染情形。

(中時 )