十鼓擊樂團明（23）日首度嘗試演出網路直播線上音樂會《祈天現日》，並與美國休士頓兩大藝文機構合作亞洲協會德州中心（Asia Society Texas Center）、探索綠地（Discovery Green）共同策劃呈現，台美連線鼓舞人心。

這是繼2018年在休士頓米勒劇場的戶外演出後，十鼓擊樂團再度與文化部及休士頓臺灣書院合作，團長謝十將帶領旗下兩支團隊首度同台獻藝，以一貫炫目的原創擊鼓技法及節奏音樂創作，演譯臺灣的風土及常民文化，包括《逐鹿躍動映明潭》、《十八羅漢鼓》等10件作品，傳遞來自台灣的祝福，演出全長75分鐘。

謝十表示，受疫情衝擊，各國陷入惶恐及低壓，全球藝文展演幾乎全面停擺，十鼓擊樂團原計畫今夏赴美演出也被迫取消，現在台灣防疫有成，十鼓擊樂團希望藉《祈天現日》的直播演出表達對美國及全球的祝福。

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