（八貫董事長劉宗熹表示，在訂單需求增加及配合客戶推出新品挹注，營運審慎樂觀。公司規劃年中送件申請上市，圖／八貫提供）。

TPU（熱塑性聚氨酯彈性體）廠八貫（1342）去年在醫療及戶外新產品出貨動能強勁下，全年營收14.43億元，稅後淨利1.81億元，EPS3.08元，營收、獲利齊創新高，22日股東常會通過配發2.5元現金股息，配發率超過八成。公司將依規畫於年中提出上市申請作業。

八貫董事長劉宗熹表示，因新冠肺炎疫情帶動，公司醫療產品包含各式醫療等級氣墊床及急救搬運床等出貨量皆成長，推升今年前4月營收4.78億元，年增9.86％，在訂單需求增加以及配合客戶推出新品的挹注下，對今年營運審慎樂觀。

八貫主生產TPU機能性布料產品及成品組件，是全球唯一同時擁有TPU二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠。瞄準利基型市場，鎖定專攻醫療、救生、戶外及航太等高端產品；去年營收占比以戶外57％最高；其次為醫療30％、救生11％。

劉宗熹指出，TPU具有耐磨、高彈性特性，並具無毒無污染可分解的環保特點，TPU加工後的機能性布料應用領域廣泛，具取代傳統橡膠的利基。目前歐美一線醫療用品大廠，如 Hill-Rom Holdings, Inc、Arjohuntleigh、 Getinge Group 及 Winncare France，皆為長期客戶。

強化競爭優勢，八貫產品應用類別逐年擴增，開發具差異化產品；2018年成功取得AS 9100航空品質管理系統認證後，因應全球環保趨勢，現正在申請生態紡織品Oeko-Tex Standard 100標章，以墊高技術門檻，強化產品發展能量。

(工商 )