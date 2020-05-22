日盛投信高科技基金經理人黃俊斌今（22）日表示，台股目前資金行情明顯，面對中美貿易戰，台供應鏈則有機會迎接提前下單、轉單行情；美國擴大對華為制裁，美中雙方仍持續角力，華為僅是棋子，台灣電子股獲利展望出現雜音，盤面類股持續輪動，具業績題材的中小型股，相對獲內資青睞，在多空拉鋸下，指數將持續震盪。

黃俊斌指出，疫情雖然影響總體經濟的需求，但人類對科技進步的需求卻不會停歇，5G對人類社會帶來的美好情境終將發生，5G手機進展的速度比想像的要快，且5G手機規格改變，也帶動台廠新商機，短期疫情影響無礙。且從國際科技大廠公布的財報與未來展望顯示，大廠面對疫情都有對應的準備，將可順利度過短期逆風。

黃俊斌分析指出，台股在台積電釋出全年高階製程需求仍強勁的訊息，讓市場吃下定心丸，高階製程需求仍來自5G、AI、電動車等新應用，台股電子股的選擇仍將朝此方向進行，台積電短期無太大變化，台股指數回檔幅度將不會太深且劇烈，除非新冠疫情又有不可預料的情境發生，如二次擴大爆發；建議回檔可留意5G、PCB、高速傳輸、AI、網通、電動車、記憶體等族群。

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