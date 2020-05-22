國民黨費鴻泰首創在各里各社區巡迴的稅務諮詢服務至今已25年不曾間斷，今年所得稅申報也延長至六月底，仍有不少民眾申報諮詢的需求，因此隨著疫情的趨緩，費鴻泰稅務諮詢將恢復辦理。

費鴻泰表示，疫情趨緩，疫情中心對民眾防疫生活作息規範，陸續的回復常軌；北市府陸續重新開放公共區域和空間的使用；加上今年所得稅申報也延長至六月底。而民眾仍有申報諮詢的需求，因此邀集會計師、搭配國稅局宣導與服務的工作，再度安排啟動稅務服務的列車。

費鴻泰和里長謹慎安排，包含各社區開闊場地的洽定、會計師的聯繫、配合國稅局宣導服務的查調收件、對於防疫實名制的量測體溫、消毒、人群分流SOP等，務求能順利做好防疫的作為、更能服務民眾，也能分流焦急的民眾群聚國稅局的狀況。

費鴻泰強調，台北國稅局派員到社區作稅務宣導，並協助民眾個人綜所稅申報的服務；也感謝北市會計師公會張豐淦理事長、理監事及專業會計師們的協助，讓報稅服務更專業，也感謝各位里長與社區好朋友的協助，和大家一起做好防疫和服務。

費鴻泰呼籲，歡迎民眾踴躍利用，透過就近的稅務服務，能讓民眾從防疫、查調所得、諮詢、申報、收件全部報稅ㄧ條龍服務，安心且順利的完成個人綜合所得稅申報。

(中時 )