罷韓投票將於6月6日登場，雖然民進黨一再重申不會介入罷韓，可是國民黨立委許淑華指出，從高鐵推出的大學生優惠方案，還有動用國家資源及公帑只為罷韓，都可看出國家機器的身影，這樣只會增加罷韓挺韓兩方對立，不利社會和諧。

許淑華在臉書發文表示，雖然民進黨一再宣稱要求各級民代、官員不要參與韓國瑜市長的罷免案，但是從連署至今皆可見到民進黨在暗中著墨的痕跡，尤其520日蔡英文總統就職之後，更是明目張膽的動用國家資源及公帑只為促使罷免韓市長能通過。

許淑華感嘆，在蔡總統的第二任任期之始，國家機器在其把持之下早已失去民主國家該有的功能及秩序，漸漸轉變為民進黨全面追殺政敵的獨裁機器。

許淑華指出，近日高鐵、台鐵紛紛提出方案，如高鐵推出「大學生雙週快閃優惠」活動，限定5月27日至6月9日完成旅程後即可獲贈五折優惠券一張，該段時間點為大學生期末考前，且相關防疫旅遊措施尚未完善，高鐵急急忙忙推出此方案，讓人不難以聯想此舉就是為了動用國家機器協助罷免韓市長。

許淑華認為，本次疫情因素政府提出的紓困方案漏洞百出引發民怨，隨著經濟振興即將起步，蔡英文政府不思反省及改進，協助振興方案能順利執行，反而在百工百業蕭條之際，動用國家資源及公帑對在野黨的地方首長進行政治追殺，此等作為要百姓如何相信這個政府能消弭對立，團結一心帶領國家經濟正向發展。

(中時電子報)