新冠肺炎疫情對於國際棒球比賽的連鎖效應逐漸擴大！繼東京奧運6搶1資格賽、威廉波特與小馬聯盟的學生棒球後，這把火燒回亞洲青棒賽，甚至影響明年的U18世界盃棒球賽也有可能。

由於新冠肺炎疫情影響，國際棒壘球總會轄下的各級國際棒球賽深受波及，從洲際到跨洲際的比賽通通產生連鎖效應，一個洲際的比賽無法進行、連帶使得跨洲際的比賽停擺，讓國際棒壘球總會愈來愈頭痛。

據了解，新冠肺炎疫情影響日本的職棒賽事難以開打、年度高中棒球盛會甲子大賽也停了，U18日本國家隊的集訓暫停，因此，今年9月在台灣舉行的亞洲青棒錦標賽，日本隊恐怕無法來台參賽。

今年亞青賽將是明年U18世界盃棒球賽的資格賽，打進前3名國家可以獲得U18世界盃的參賽權，不過，中華隊少了日本隊競爭不一定獲有利多，因為屆時台灣不能解封，其他國家隊伍也不能來台出賽。

沒有了亞青賽、亞洲的代表資格產生問題，同時也不保證明年U18世界盃就能順利舉辦，就算可以如期開辦，各大洲的出賽代表權恐有一番爭議。

(中時 )