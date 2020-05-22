頭份激賞髮廊設計師鍾維發替長輩義剪以報母恩。〔謝明俊攝〕

頭份激賞髮廊設計師鍾維發替國小學童義剪只要50元，全數將捐給華山基金會。〔謝明俊攝〕

頭份激賞髮廊設計師鍾維發替長輩義剪以報母恩，苗栗縣長夫人蔡麗卿到場支持。〔謝明俊攝〕

華山基金會呼籲民眾每月捐1250元助老人，苗栗縣長夫人蔡麗卿〔中排白衣者〕到場支持。〔謝明俊攝〕。〔謝明俊攝〕

因疫情影響，華山基金會今年第1季小額捐款大幅掉落3成5，髮藝設計師鍾維發，原本就每周定期為華山基金會偏遠地區長輩義剪，22日上午更宣布學童前來頭份市激賞髮廊剪髮，只收50元，並全部捐給華山基會，苗栗縣長夫人蔡麗卿也冒雨親自到場力挺，希望大家踴躍捐助。

有「髮界神之手」美譽的鍾維發設計師，從108年3月開始，每周定期為華山基金會南庄、三灣、造橋、頭份等部分偏遠地區長輩，到府剪髮，讓長輩不用出門，在家也可以神采奕奕過生活。

由於疫情影響，各慈善團體都面臨募款困境，華山基金會今年第1季的小額捐款，更大幅滑落35％，嚴重影響老人照護工作，阿發師獲悉後立即決定送暖給長輩，發起「防疫不忘做公益 愛心店家零錢捐」活動，只要是國小學童前來頭份市激賞髮廊剪髮，只要50元，並且這筆款項將全數捐給華山基金會。

22日上午，華山長輩和小朋友來到鍾維發的髮廊剪髮，剪出好心情，老少同歡做公益，苗栗縣長夫人蔡麗卿也冒著大雨來到現場關懷老者，得知華山基金會募款出現困難，蔡麗卿當下呼籲善心民眾踴躍捐助。

從事髮藝工作三十幾年的鍾維發，老家在南庄，假日常返回老家探視雙親，最喜歡母親拿手的燒酒雞，前年母親過世後，開始用自己的剪髮專長為華山弱勢長輩服務，用來懷念母恩。華山基金會苗栗縣站長杜靜容呼籲各鄉鎮的店家或負責人，可以在店內或公司放置愛心零錢捐功德桶，擔任愛心店家，讓小愛成大愛，串起服務網絡，期盼更多在地愛心店家一起加入愛心行列。

華山基金會於民國88年起，逐步在全台設立社區愛心天使站，提供失能、失智、失依弱勢長輩到宅訪視、陪同就醫及春秋兩季郊遊踏青、年節關懷等服務，讓長輩在熟悉環境安享晚年。平日在苗栗地區17個鄉鎮市提供失能、失智、失依長輩到宅關懷、陪同就醫等免費服務。目前造橋、三灣、後龍、公館、銅鑼、大湖、通霄、苑裡等鄉鎮，服務經費收支仍無法自自足，歡迎每月定期1250元認助一位長輩，加入愛心認助行列。

(中時 )