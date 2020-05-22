振興券規劃牛步。經濟部已確定新增信用卡管道，加上原本的行動支付、電子票證、紙本券，未來振興券會有4種支付使用工具。據了解，不管是紙本還是數位，民眾都須自付額，然後享「對等優惠」，相當消費打5折，比先前67折規畫來的低。但會設回饋上限。

經濟部長沈榮津昨說，振興券基於支付工具多元選擇，要新增信用卡，變成3＋1方式。時間點他依舊強調要6月宣布，7月暑假時推動。

振興券總預計每人實發金額在1500元左右，實際分配得看「振興券」與另一個「振興抵用券」2種券體怎麼整合。振興券目前已確定有4種支付管道，但不管使用哪一種，政府規畫給予折扣數會統一在5折左右。

以紙本券來說， 原本設定民眾須付1000換一本1500元振興券，相當打67折，現在可能拉高可兌換紙本金額到2000元，等於打5折，折扣更高。不過最後出爐方案會在民眾自付金額上做調整，以變換最後紙本券金額。假設每人領取上限是1500元，就等於是民眾可買到3000元物品或服務。

至於非紙本部分，行動支付採現金回饋方式比較沒問題、電子票證則須購買振興票券金額去儲值、信用卡則可能給予折扣碼，消費時享折扣降價，但折扣數都會拉到跟紙本券一樣。

紙本券兌換地點會以超商、郵局等方便領取地點為主，數位券則採APP方式下載或購買，消費地點將儘量不設限，不只百貨公司、餐廳，像是超商、美髮等都可以。不過振興券因為是小面額，可以有很多張，也可能設定部分折扣要以海嘯第一排受害的餐飲、商圈、夜市、藝文使用。

不過經濟部強調，目前振興券實際回饋方式、金額設計都還在討論，都還沒有定案，請民眾再等一等。

(中時 )